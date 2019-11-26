Haberler » 3. Sayfa » Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu - Haber

Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu

Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulunduORDU - Ordu'da 2018 yılı Ağustos ayında 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan ve 15 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde çok sayıda askeri malzemeler bulunduğu ortaya çıktı.

26.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:17
Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu
ORDU - 'da 2018 yılı Ağustos ayında 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan ve 15 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde çok sayıda askeri malzemeler bulunduğu ortaya çıktı.
'Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından yargılanan ve güvenlik sebebiyle Trabzon cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantılarının araştırması sürüyor. Halen iddianamesi hazırlanmayan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir detaya rastlandı. Mehmet Ali Çayıroğlu'nun köydeki evinde yapılan aramada askeri kıyafet ve malzemeler bulundu. Çayıroğlu'nun evinde yapılan detaylı aramada 1 adet askeri tip eldiven, 1 adet askeri kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri palaska, 1 adet askeri şapka, 1 adet askeri kamuflaj pantolon bulundu. Zanlı Çayıroğlu'nun bu kıyafetlerle Akkuş'a bağlı köylerde rahat hareket ederek araştırma yaptığı belirlendi. Askeri malzemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.
Mehmet Ali Çayıroğlu, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz ve Havva Gülen (60), Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri Usluoğlu, eşi Lütfiye Usluoğlu, Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu, Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Karaçal Mahallesi'nde, Senai Türedi, Ümit Türedi'nin öldürülmeleriyle ilgili bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.
Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:49 Samsun merkezli askerlere FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi
19:42 Elazığ'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı
19:41 Kula'da huzur ve güven operasyonu
19:34 Yunus ekiplerinden asayiş uygulaması
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 19:50:14