Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında Seri ile Elneny arasında geçen ikili mücadelede Beşiktaşlılar, Elneny'nin aşil tendonuna basan Seri'ye kırmızı kart verilmediği için isyan etti.
15.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:24
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray , TT Stadı'nda Beşiktaş 'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Jean Michael Seri ile Mohamed Elneny arasında bir pozisyon yaşandı. Seri, Elneny'nin aşil tendonuna basarken hakem Abdülkadir Bitigen pozisyona devam kararı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar da Seri'ye kırmızı kart verilmesi gerektiğini belirterek Abdülkadir Bitigen'e büyük tepki gösterdi. Taraftarlar ayrıca maçın VAR hakemi Ali Palabıyık'ı da Bitigen'i uyarmadığı için eleştirdi.
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Spor
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Spor
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Spor
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Spor
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında