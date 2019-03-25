Seri Hırsız Emniyetten Kaçamadı

Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde gözaltına alınan ve 133 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.
Fethiye'de evlerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlık olan evlere yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin İ.İ. (21) olduğunu belirledi. Dalaman
'a gittiği belirlenen İ.İ. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan sorgusunda İ.İ'nin hırsızlıktan 133 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
Kaynak: İHA