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Seri katille ilgili flaş iddia! Ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) kurbanlarından Senai-Ümit Türedi'nin oğulları Raif Türedi: Savcılık araştırıyor, 14 kişiyi öldürmüş olabilir.

28.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:15Seri katille ilgili flaş iddia! Ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir

'da 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) 12 kişiyi öldürdüğü iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'nun ilçesinden 'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.

10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu'nun evinden çıktı.

ÖLÜMLERİN SAYISI 14'Ü BULABİLİR

Senai-Ümit Türedi çifti, 31 Temmuz 2018'de Ordu Akkuş'a bağlı Karaçal Mahallesi'ndeki evde mutfakta sızan gazdan ölü olarak bulunmuştu. Üvey annesi ve babasının öldürüldüğünü öğrenen Raif Türedi "Otopsi sonuçları geldi

. Katil zanlısı Çayıroğlu tüm kurbanlarının el ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağlıyormuş. Geride bir iz bırakmamak için plastik kelepçe kullanmış. Biz cenazelerimizi yıkarken, iz görmedik. Ama otopsi bu detayları ortaya çıkardı. Bizim 3 dükkanımız var Akkuş'ta. Katilin de dükkanı var. Babamla tanışıyorlarmış. Bağlantısı olduğu ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir. Savcılık araştırıyor" dedi.

Duruşmada katille göz göre geldiğini anlatan Türedi, "Katili yakalanıp ilk hakim karşısına çıktığında göz göze geldim. Soğukkanlı, çok akıllı biriydi. Tüm suçlamaları reddetti. Ama deliller, tüm bu cinayetleri onun işlediğini gösteriyor" dedi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınan Mehmet Ali Çayıroğlu, şarküteri dükkanı işletirken yakalanmıştı. Ağustos 2018'de 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan Çayıroğlu 15 aydır tutuklu. (Sabah)


Samsun, Akkuş, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

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