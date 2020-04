Seri üretim ile 10 günde 10 bin 'siper maske' üretmeyi hedefliyorlar Uşak Gençlik Merkezi gönüllüleri 3D yazıcısız siper maske üretiyorUŞAK - Uşak Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri 3D yazıcı kullanmadan yüz koruyucu 'siper maske' yapımında seri üretime başladı. Gönüllü personeller sağlık çalışanları için günde bin tane ürettikleri maskeden, 10 günde 10 bin tane üretmeyi hedefliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde sağlık çalışanları için başlattığı koruyucu yüz maskesi üretimine Uşak'taki Gençlik Merkezi gönüllüleri de destek verdi. Gençlik merkezinde kurulan atölyede mesai mefhumu gözetmeyen gönüllü personeller 3D yazıcı kullanmayarak, 5 aşamadan geçirdikleri malzemeleri koruyucu maskeye dönüştürüyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak üretim yapan personeller, günde bin adet yüz koruyucu siper maske üreterek sağlıkçılara destek oluyor. Talep artışıyla birlikte seri üretime geçen gönüllüler siper maskelerden 10 günde 10 bin tane üretmeyi hedefliyor."Amacımız sağlık çalışanlarına destek olmak"Çalışmanın tüm Türkiye'de başladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, korona virüs salgını sürecinde birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Bu süreç Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla tüm Türkiye'de gençlik merkezlerinde, gençlik gönüllülerimizle ve personelimizle başladı. Biz de Uşak'ta sayın valimizin önderliğinde önceki gün bu üretime başladık. Şu anda seri üretim yapıyoruz. Bu siperli maskeleri öncelikle sağlık çalışanlarımıza, hastanede fedakarca çalışan arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Onlara bu noktada öncü olarak yardımcı ve destek olmaya, elimizden gelen gayreti bir nebze olsun göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Tahir Emre Can, 3D yazıcılarla yaklaşık 2 buçuk saatte üretilen siper maskelere kıyasla basit malzemelerden yapılan siper maskelerin seri üretildiğini ve talebi daha fazla karşıladığını kaydetti.Seri üretime 8 personelle başladıklarını dile getiren Tahir Emre Can şunları söyledi: "Hedefimiz günlük bin tane yapmak ve toplamda 10 bin tane üretmek. Dediğim gibi önceliğimiz sağlık personelleri ama diğer kamu ve kuruluşlardan da bize talep gelmeye başladı. Biz bunun cüzi bir bedel karşılığında yani basit malzemelerle ama işlevi büyük bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu şekilde destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA