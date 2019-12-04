Haberler » Güncel » Seri üretime geçilen ilk uçan araba tanıtıldı - Haber

Seri üretime geçilen ilk uçan araba tanıtıldı

Hollanda merkezli PAL-V şirketinin geliştirdiği, şirketle aynı isme sahip uçan aracın tanıtımı yapıldı.

04.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:05Seri üretime geçilen ilk uçan araba tanıtıldı

merkezli PAL-V şirketinin geliştirdiği, şirketle aynı isme sahip uçan aracın tanıtımı yapıldı. Hem karada, hem de havada harekete edebilen aracın 100 beygir gücünde olduğu bildirildi.

Hollanda merkezli PAL-V şirketinin seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Şirketle aynı isme sahip aracın, ağırlığının 664 kilogram, yakıt deposunun 100 litre, karadaki maksimum hızının 160 kilometre olduğu belirtildi. Aracın havada gidebileceği maksimum hızın ise 180 kilometre olduğu açıklandı. Araca şimdiden 100'e yakın sipariş alındığı ve fiyatının 600 bin dolar (fiyatının 600 bin dolar (3 milyon 446 bin Türk lirası) olduğu, sürücülerin hem ehliyet, hem de uçuş lisansına sahip olmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, aracın 3 bin 500 metreye kadar yükselebildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------Aracın tanıtım görüntüleri



Hollanda, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:28 Milletvekili Çilez'den madencilere ziyaret - Haber
15:28 Türkiye Diyanet Vakfı, Erzurum'da yurt açtı - Haber
15:28 Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası - Haber
15:23 Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı - Haber
15:22 Dilek balonları engelsiz bir Nazilli ve dünya için uçuruldu - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
15:13 Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:31:02