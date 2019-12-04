Dünyanın ilk uçan aracında seri üretime geçildi

Hollanda merkezli PAL-V şirketinin geliştirdiği, dünyanın ilk uçan arabasının tanıtımı yapıldı.Hem karada, hem de havada harekete edebilen aracın 100 beygir gücünde olduğu bildirildi. Aracın, seri üretimine başlandığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, aracın ağırlığının 664 kilogram, yakıt deposunun 100 litre, karadaki maksimum hızının 160 kilometre olduğu belirtildi. Aracın havada gidebileceği maksimum hızın ise 180 kilometre olduğu açıklandı.

ŞİMDİDEN 100 SİPARİŞ VAR

Şirket tarafından, araca şimdiden 100'e yakın sipariş alındığı ve fiyatının 600 bin dolar (3 milyon 446 bin Türk lirası) olduğu belirtilirken sürücülerin hem ehliyet, hem de uçuş lisansına sahip olmaları gerektiği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, aracın 3 bin 500 metreye kadar yükselebildiği de duyruldu.

"EN DENEYİMLİ FİRMA BİZİZ"

PAL-V CEO'su Robert Dingemanse yaptığı açıklamada, "Diğer uçan otomobil üreticilerinin bizim ulaştığımız teknolojiye ulaşmaları için henüz önlerinde çok uzun bir süre var. PAL-V doğru mühendislik hizmetlerini seçerek, kanıtlanmış teknolojilere sahip ve mevcut yönetmeliklere tam uyumlu bir uçan araba tasarlayıp inşa etmeyi başardı" dedi.

0'DAN 100 KİLOMETREYE 8 SANİYEDE ÇIKIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uçan arabanın karbon fiber ile üretildiği, titanyum ve alüminyum alaşımlarından oluşturulduğu aktarıldı. Sadece 600 kilogram ağırlığındaki uçağın kalkışı için 164 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir pist gerekiyor. Aracın 10 dakika içinde bir arabadan, uçan arabaya dönüştüğünü ve zeminde 0'dan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabileceğini açıkladı.