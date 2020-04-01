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“Serie A bu sezon bir daha oynanmayabilir”

İtalya, 12,000’e yakın ölümle koronavirüsün kendisini en fazla hissettirdiği bölge konumunda.

01.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:04
“Serie A bu sezon bir daha oynanmayabilir”
İtalya , 12,000’e yakın ölümle koronavirüsün kendisini en fazla hissettirdiği bölge konumunda. Son üç haftadır ülkede karantina sürerken aynı dönem içerisinde bütün spor organizasyonları da süresiz olarak askıya alındı.

Serie A’nın yeniden başlamasına dair bir senaryo çizilemezken Fiorentina ve Torino’nun başkanları ligin bu sezon bir daha oynanmama ihtimalinin yüksek olduklarını belirttiler.

Fiorentina başkanı Rocco Comisso, “Şu anda sadece sağlığı düşünelim, olur mu? Futbolu daha sonra konuşuruz. Eğer bir şeyler düzelirse antrenmanlar ve sonrasında sezon başlayabilir. Fakat ciddi oranda ligin bittiği ihtimalini kabul etmeliyiz.” dedi.

Torina başkanı Urbano Cairo ise şu ifadeleri kullandı: “Eğer her şey düzelse bile Mayıs sonundan önce antrenmanlar başlayamayacak. Haziran’da lig yeniden başlasa oyuncuların Temmuz ve Ağustos aylarında sahaya çıkmaları gerekecek. Bu sanırım pek de olası bir senaryo değil. Bence sezon bitti. Bu karar yakında resmî olarak açıklanabilir.”

Serie A’da Juventus, 63 puanla lider durumunda. Torino ekibinin arkasında bir puan farkla Lazio ve bir maç eksikle dokuz puan farkla Inter bulunuyor.
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Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: İtalya Serie A, Fiorentina, İtalya, Spor
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