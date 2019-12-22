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Serie A'da Atalanta, Milan'ı 5-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı 5-0 yendi.

22.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:48 Serie A'da Atalanta, Milan'ı 5-0 yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Atalanta, sahasında Milan'ı 5-0 yendi.
Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 10. dakikada Alejandro Dario Gomez ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Atalanta, 61. dakikada Mario Pasalic'le skoru 2-0'a getirirken, iki dakika sonra Josip Ilicic farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Ilicic, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golüne imza atarken, 83. dakikada Milan ağlarını havalandıran Luis Muriel, maçın sonucunu 5-0 olarak belirledi.
Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika mücadele ettiği maçta Atalanta, kırmızı-siyahlı rakibine karşı tarihi bir skor elde etti.

Bu sonuçla Atalanta puanını 31'e yükselterek ligde 5. sıraya yükselirken, Milan'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Puan tablosunda 21 puanla 10. sırada yer alan Milan, bu sezon 8. kez mağlup oldu.

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Kaynak: AA

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