Serie A'da Inter maç fazlasıyla lider

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında şampiyonluğun iddialı takımlarından Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

Maçın 19. dakikasında konuk ekip, penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Valerio Verre, Hellas Verona'yı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Inter çok pozisyona girse de karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi olmanın avantajıyla baskısını arttıran Inter, aradığı beraberlik golünü 65. dakikada Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile buldu ve 1-1 eşitliği yakaladı.

Maçın 83. dakikasında Nicolo Barella, attığı golle skoru 2-1'e getirerek Inter'in bu skorla kazanmasını sağladı.

Evinde geriye düştüğü müsabakayı kazanmasını bilen Inter, maç fazlasıyla puan tablosunda şampiyonluk rakiplerinden Juventus'un 2 puan önüne geçti ve 31 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

Serie A'da şampiyonluklara son 8 yılda adeta ambargo koyan Juventus ise yarın sahasında Milan'ı ağırlayacak.

Öte yandan, Serie A'da günün diğer maçında Torino, deplasmanda Brescia'yı 4-0 yendi.

Kaynak: AA