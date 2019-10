Serie A raporu #4

Ekim ayı İtalya’da, diğer büyük liglere göre çok daha yoğun geçecek. Bir haftalık süre zarfında geçilecek üç haftalık fikstürü Hellas Verona, Sassuolo maçı ile açtık. Maç için, klişe bir tabir kullanmak gerekirse, “tam bir orta süre mücadelesi” demek doğru olur. Bu doğrultuda sahada iyi oyundan ziyade kontrolsüz sertlik vardı. Şaşırtıcı şekilde kırmızı kart görmediğimiz mücadelede tam 12 sarı kart çıktı. Sert ve kısır geçen mücadeleden galip ayrılan Sassuolo, bu galibiyeti Sırp oyuncusu Filip Djuricic’e borçlu.





Maurizio Sarri yönetimindeki Juventus’un tatsız ve yalpalayan oyunu Lecce karşısında adeta duvara çarptı. İki penaltı golü atılan maçta Lecce’ye iki puan kaybeden Juventus için acaba bir puan kazandı desek mi daha doğru olur? Görünen şu ki Juventus için bu sezon zor geçecek. Lecce tarafına gelecek olursak, bu sezonki en iyi oyunlarını oynadıkları söylenebilir.



Inter için Parma karşısındaki puan kaybı liderlik şansının da kaybıydı. Juventus’un puan kaybettiği haftada kendi sahasında formda bir Parma’yı ağırladılar ve üstün oynamalarına rağmen sonuca gidemediler. Parma’nın hücumda çok hızlı çoğalması Inter savunmasına zor anlar yaşattı ve kalelerinde arka arkaya goller görmelerine sebep oldu. Inter buna rağmen kadro kalitesi sayesinde en azından puan alabilmeyi başardı.



Sezona hızlı girip ardından dibe vuran Genoa’da çözüm teknik direktör değişimi oldu ve bu değişimle beraber başa Thiago Motta geçti. Thiago Motta yönetiminde çıktığı ilk maçta Brescia’yı ağırlayan Genoa, yine hayal kırıklığı yaşayacaktı ama Motta devreye girdi. 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanan İtalyan teknik adamın takımının gollerini oyuna sonradan soktuğu üç oyuncu attı. Yedek kulübesinin bu kadar direkt bir şekilde maça etki ettiği yakın dönemden çok fazla maç hatırlamak kolay olmasa gerek.



Sahasında Sampdoria’yı ağırlayan Bologna, oyuna hâkimdi. İlk yarıda topa hükmetseler de skora yansıtamadılar. İkinci yarı ise tablo farklıydı. Bologna, bu sefer oyun hâkimiyetini kaybetmeye başlasa da gollere ulaşınca sorunlarını göz ardı etti. Sampdoria cephesinde Claudio Ranieri tercihi sorgulanabilir. Tamamen geri yaslanan ve hücumda çoğalamayan Cenova temsilcisi için işler gün geçtikçe zorlaşacak.





Atalanta’nın Udinese karşısında vücut bulduğu oyun, Oscar Wilde’ın dizelerinin zihinlerde vücut buluşu gibi eşsiz ve poetikti. Josip Ilicic ve Papu Gomez ikilisinin uyumunun Atalanta’nın övgü dolu oyununu kuvvetlendirdiğine hep beraber şahit olduk. Yaklaşık altmış dakikada yedi gol... Kısacası eşsiz bir deneyimdi.



Her hafta bu satırlarda mutlaka övgü dolu sözler işiten Cagliari için tarifemiz bu hafta da değişmedi. Torino karşısında galibiyet almaları işten bile değildi. Ama deplasmanda gelen bir puan her zaman iyidir. Torino tarafına gelecek olursak, son yıllarda beklenen seviyeye çok yaklaşsalar da bir türlü ulaşamadılar ve artık geriye doğru gitmeye başladılar.



Bu hafta Atalanta hariç zirve adayı her takım beklentilerin altında kaldı. Napoli de bu takımlardan biriydi. Spal deplasmanında oyuna hâkim olup öne geçseler de skoru korumak onlar için zor oldu Spal beraberliği buldu. İkinci yarıda başta Fabian Ruiz’in şutu olmak üzere çok sayıda net şansı değerlendiremeyince yara almaya devam ettiler.



Bir takımın o maçtaki en iyi oyuncusu kalecisiyse o takımda bir sorun vardır. Milan’ın Roma deplasmanında en iyi oyuncusu, kaleci Gianluigi Donnarumma’ydı. Her geçen hafta bir farklı eksiğini gördüğümüz Milan’da Hakan Çalhanoğlu’nun yerine bir opsiyon acilen oluşturulmalı ya da Hakan’ı daha efektif kullanacak yeni bir rol bulunmalı. Roma tarafı için Milan maçı iyi geçti denebilir. İstediği oyunu sahaya yansıtan, savunma-hücum dengesini kuran başkent temsilcisi ilerleyen haftalar için umut verdi. Ayrıca geçtiğimiz sezon herkesi kendine hayran bırakan Nicolo Zaniolo, bu maçta formundaydı.



Haftanın maçı olması beklenen Fiorentina-Lazio mücadelesi bu beklentiyi karşılayamadı ama yine de üst düzey bir mücadeleye sahne oldu. 85 dakika boyunca ne skorda ne de oyunda iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ancak sonrasında Lazio istediğini aldı. Maç boyu sahada varlığı fark edilmeyen Ciro Immobile, Lazio’ya üç puanı getiren isimdi. Immobile, son dakikada gelen penaltıyı da kullanmaya giderken Felipe Caicedo topun başına geçip golü bulamadı.















Haftanın Takımı: Atalanta

Haftanın Oyuncusu: Josip Ilicic (Atalanta)

Haftanın Golü: Sandro Tonali (Brescia)

Haftanın Teknik Direktörü: Thiago Motta (Genoa)

Haftanın Maçı: Genoa-Brescia





Kaynak: EuroSport.com