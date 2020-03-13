Serie A takımı Sampdoria'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de...
Serie A takımı Sampdoria'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.
13.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:49
Serie A takımı Sampdoria 'da, Gabbiadini'den sonra Colley, Ekdal, La Gumina ve Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : İtalya Serie A, Sampdoria, Spor
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