Şerif Erdal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı Şerif Erdal oldu. Saadet Partisi adayı Şerif Erdal, Gümüşhane belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gümüşhane belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı Şerif Erdal ile ilgili seçim sonuçları ve Gümüşhane belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı Şerif Erdal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gümüşhane belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gümüşhane aday yarışı ve Gümüşhane seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gümüşhane Seçim Bilgileri

Gümüşhane belediyesi için toplam sandık sayısının 85 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi için açılan sandık sayısının ise 85 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gümüşhane belediyesi için katılım oranının ise % 80,95 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gümüşhane toplam seçmen sayısının ise 23.948 olduğu belirlendi.

Gümüşhane belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.385 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Şerif Erdal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı olarak gösterilen Şerif Erdal, Gümüşhane yarışında % 1,34 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Şerif Erdal toplamda 250 adet oy sayısına ulaştı.

Şerif Erdal Kimdir?

Şerif Erdal, Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde dünyaya geldi. Gümüşhane'de uzun yıllar esnaflık yapan Erdal, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Saadet Partisi'nden Gümüşhane Milletvekili Adayı oldu. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Erdal, evli ve 7 çocuk babasıdır. Şerif Erdal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Gümüşhane belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gümüşhane belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.