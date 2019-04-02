Şerif Karakurt Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı Şerif Karakurt oldu. Saadet Partisi adayı Şerif Karakurt, Kilis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kilis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı Şerif Karakurt ile ilgili seçim sonuçları ve Kilis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı Şerif Karakurt oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kilis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kilis aday yarışı ve Kilis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kilis Seçim Bilgileri

Kilis belediyesi için toplam sandık sayısının 213 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 213 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kilis belediyesi için katılım oranının ise % 82,47 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kilis toplam seçmen sayısının ise 62.657 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.676 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kilis Belediye Başkan Adayı Şerif Karakurt Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı olarak gösterilen Şerif Karakurt, Kilis yarışında % 2,10 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Şerif Karakurt toplamda 1.048 adet oy sayısına ulaştı.

Şerif Karakurt Kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. Anadolu Universitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Kamu Yönetimi mezunu. 6 çocuk babası.

Saadet Partisi Kilis belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.