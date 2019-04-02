Şerif Temel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AYDIN İNCİRLİOVA belediye başkan adayı olan Şerif Temel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN İNCİRLİOVA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Şerif Temel isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AYDIN İNCİRLİOVA adayı Şerif Temel kimdir? Bağımsız AYDIN İNCİRLİOVA adayı Şerif Temel yüzde kaç oy aldı?

Şerif Temel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AYDIN İNCİRLİOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Şerif Temel İNCİRLİOVA ilçesinde % 4,72 oranında oy almıştır. İNCİRLİOVA ilçesinde % 4,72 oranında oy olan Şerif Temel adlı Bağımsız adayı toplamda 1.463 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN İNCİRLİOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.