Şerife Çetin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR LİCE belediye başkan adayı olan Şerife Çetin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR LİCE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Şerife Çetin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR LİCE adayı Şerife Çetin kimdir? BTP DİYARBAKIR LİCE adayı Şerife Çetin yüzde kaç oy aldı?

Şerife Çetin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR LİCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Şerife Çetin LİCE ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. LİCE ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Şerife Çetin adlı BTP adayı toplamda 30 adet oy sayısına ulaştı.

Şerife Çetin Kimdir?

Şerife Çetin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR LİCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.