Şerifoğulları: "En büyük destekçimiz vatandaşlarımızdır"

Mahalle sakinleri tarafından yoğun sevgiyle karşılanan Başkan Şerifoğulları, beş yıl boyunca misyon edindikleri gönül ve hizmet belediyeciliğiyle şehri geleceğe hazırlayacaklarını vurguladı.

31 Mart seçimlerinin ardından görevi devralmasıyla birlikte seçim öncesi başlattığı mahalle buluşmalarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları , Abdullahpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Program öncesi mahalleyi gezerek, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Şerifoğulları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İnsan odaklı, ortak akılla hizmet, yerinde tespit ve çözüm ilkeleriyle düzenlenen Mahalle Buluşması programına, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle Buluşmaları programının açılış konuşmasını yapan Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Programda konuşan Başkan Şerifoğulları, 5 yıl süresince hem hizmet belediyeciliğini hem de gönül belediyeciliğini en iyi şekilde hayata geçireceklerini vurgulayarak; "Seçim öncesi şehrimizi karış karış gezdik. Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra da bu gönül birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. 5 yıl süresince de gece gündüz demeden sizlerle birlikte hareket edip, el ele omuz omuza şehrimizi daha müreffeh, daha yaşanabilir, her alanda daha gelişmiş bir şehir yapabilmek için çalışacağız, bu yolu vatandaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşı birebir dinleyerek, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, seçim öncesi ilan ettikleri 11 ana başlıktaki 100 projeyi de 5 yıllık süreç içerisinde hayata geçireceklerini kaydetti.

Vatandaşın desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Şerifoğulları; "Altyapı problemi olmayan, trafik probleminin asgariye indiği, daha fazla yeşil alanı olan bir şehir inşa etme gayreti içerisindeyiz. 5 yıl boyunca bu şehre katma değer sağlamak adına gece gündüz demeden çalışacağız. Bunu vatandaşlarımızla birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Başkan Şerifoğulları, daha sonra vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinleyerek, çözüm yolunda istişarelerde bulundu.