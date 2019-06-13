13.06.2019 16:56
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Şerifoğulları Sarayatik Mahallesinde

Şerifoğulları Sarayatik Mahallesinde

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sarayatik Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Birlikte yönetim anlayışı ilkesini önemsediklerini ve bu noktada vatandaşların görüşüne büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, gösterilen yoğun ilgiden ötürü esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sarayatik Mahallesinde esnaf ziyareti yapan Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarla da sohbet etti.

Sorun ve talepleri dinleyen Başkan Şerifoğulları; "Mahalle ziyaretlerimiz kapsamında bugün Sarayatik Mahallemizde muhtarlığımızı ziyaret ettik, ardından esnaf ve vatandaşlarımızla buluştuk. Birlikte yönetim anlayışımızın en önemli paydaşı vatandaşlarımız. Elazığ'ı hep birlikte yöneteceğimizi ilk günden itibaren dile getiriyoruz. Bu kapsamda her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların görüş ve önerilerini dinliyoruz. Sorun ve talepleri dinleyerek çözüm için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yönetime katılımını en üst seviyede sağlamak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza ilgilerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte diğer mahallelerimizde de esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Şerifoğulları esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Sarayatik Mahallesi Muhtarı Aytaç Şahinoğlu'ndan geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler
Elazığ, Edibe Şahin, Güncel

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