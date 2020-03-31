Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serik Arıtma Tesisi'nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik Atık Su Arıtma Tesisi boru bağlantılarını hızla tamamlıyor.

31.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:39
Serik Arıtma Tesisi'nde boru bağlantıları tamamlanıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Serik Atık Su Arıtma Tesisi boru bağlantılarını hızla tamamlıyor. 24 bin 800 metrelik boru hattının 23 bin metrelik kısmında imalatlar bitirildi. ASAT ekipleri altyapı çalışmalarının bitirildiği yerlerde yolları asfaltlayarak yeni hali ile trafiğe açtı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Serik 2 Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi Projesi kapsamında boru hattı imalatını bitirme aşamasına geldi. Proje kapsamında yer alan çeşitli çaplarda toplam 24 bin 800 metrelik boru hattın yaklaşık 23 bin metrelik kısmının imalatı bitirildi. Tamamlanan bölümlerin hattın ana arterlerini oluşturduğunu belirten ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri arıtma tesisinin bağlantı boru ve yollarının yüzde 91'lik kısmının bitirildiğini açıkladı.

Boru imalatın tamamlandığı güzergahta ara vermeden işe koyulan ekipler asfaltlama çalışmalarını da yaparak yolları trafiğe açtı. Yolların onarım ve asfaltlama işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması vatandaşları memnun etti. Projenin bütünü kapsamında terfi istasyonları ve arıtma tesisi yapımı çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, serik, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Serik Arıtma Tesisi'nde boru bağlantıları tamamlanıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avustralya’da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Haberler
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:13: İran'da son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:13: ABD'liler silah depolarken, Avrupa ülkeleri tuvalet kağıdına akın etti - Haber 13:12: Şarkıcı Levent Dörter'in korona virüs testi pozitif çıktı - Haber 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altın alındı - Haber 13:11: HDP önündeki eylemde 211'inci gün - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber