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Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı

Antalya'da Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açıldı.

06.09.2019 16:39 Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı
Antalya'da Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz bir otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle 11 el ateş açıldığı öğrenildi. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu. Aputkan'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu Aputkan'ın evinin dış kapısı ve 2 odanın kapı ve pencerelerinde 72 saçma deliği tespit edildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Enver Aputkan, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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