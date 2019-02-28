Serik Belediyespor'dan Antalyaspor Başkanına Ziyaret

Serik Belediyespor yönetimi, Antalyaspor
Başkanı Ali Şafak Öztürk
'ü ziyaret etti.
Serik ilçesi Belek
Turizm merkezinde bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak
Öztürk'e ait otelde gerçekleştirilen ziyarete, Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu
, asbaşkan Bünyamin Okudan ve futbol şube sorumlusu İsmail Kökalışlar katıldı.
Kulüp Başkanı Aksu, Serik Belediyespor forması hediye etti.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ziyarette, yeşil beyazlı takımın Antalyaspor'un kardeş kulübü olduğunu söyledi.
Serik Belediyespor'un bu yıl ligde iyi bir başarı elde ettiğini belirten Öztürk, "Kulübü daha iyi yerlerde görmek arzusu içerisindeyiz. Takımın bu yıl ikinci lige çıkması en büyük temennimiz. Antalyaspor olarak her zaman Serik Belediyespor'un yanındayız." dedi.
Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu ise Antalyaspor'un kentin gurur kaynağı olduğunu, kırmızı beyazlı takımla karşılıklı futbolcu alışverişi yapacaklarını kaydetti.
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Kaynak: AA