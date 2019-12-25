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Serik Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, bir haftalık iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

25.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:31 Serik Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediyespor, bir haftalık iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladı.
Grubu, lider Erzincanspor'un bir puan gerisinde ikinci tamamlayan Serik Belediyespor, çalışmalara teknik direktör Mehmet Şansal yönetiminde kendi tesislerindeki çift idmanla başladı.
Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ramazan Kaçar, ikinci yarı hazırlıkları için bir haftalık kampa girdiklerini söyledi.
Teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına başladıklarını kaydeden Kaçar, "Kadromuza en az 5 futbolcu transfer edeceğiz. İlk transferimiz Erzinspor'dan stoper Keram Onaylı ile prensipte anlaştık. Bu futbolcumuz bugün kampımıza katılacak. Öte yandan kadromuzdan Kaan, Furkan, Enes ve Herman ile yollarımızı ayırdık. Sertaç ve Erdal'dan ise kulüp bulmalarını istedik." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, serik, Spor

Kaynak: AA

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