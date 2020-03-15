Serik Belediyespor kendi evinde golsüz berabere kaldı
TFF 3. Lig 1. grup mücadelesinde Serik Belediyespor seyircisinden yoksun çıktığı maçta Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.
15.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:13
TFF 3. Lig 1. grup mücadelesinde Serik Belediyespor seyircisinden yoksun çıktığı maçta Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.
3. Lig 1. grup da lider Serik Belediyespor, 28. haftada sahasında Düzce Spor'u konuk etti. Korona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle tüm Türkiye liglerinde olduğu gibi seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla geçen mücadele de iki takımda eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve sahadan bir puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Serik Belediyespor puanını 55'e yükseltti ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise puanını 46 yaptı. Serik Belediyespor, çarşamba günü erteleme maçında deplasmanda Yomra Spor ile karşılaşacak. - ANTALYA
3. Lig 1. grup da lider Serik Belediyespor, 28. haftada sahasında Düzce Spor'u konuk etti. Korona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle tüm Türkiye liglerinde olduğu gibi seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda da karşılıklı ataklarla geçen mücadele de iki takımda eşitliği bozamadı ve maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve sahadan bir puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Serik Belediyespor puanını 55'e yükseltti ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise puanını 46 yaptı. Serik Belediyespor, çarşamba günü erteleme maçında deplasmanda Yomra Spor ile karşılaşacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Düzce, serik, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği