Serik bıçağına yoğun ilgi

Antalya'nın Serik ilçesinde Durmaz ailesinin atölyede ürettiği el işi Serik bıçakları, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun ilgi görüyor.

Serik merkez Deniztepesi Mahallesi'nde bıçak ustası Hüseyin Durmaz (36), eşi Azra (28), annesi Ümmü Durmaz (55) ve kayınvalidesi Türkan Torun (44) el birliğiyle alın teri dökerek ürettikleri bıçakları Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Ailenin ilçeye özgü bıçaklarına bölge halkı da yoğun ilgi gösteriyor. İş yeri sahibi Hüseyin Durmaz, atölyede el emeği olarak ürettikleri Serik bıçağını bayram öncesinde satış yerinde vatandaşa sunduklarını söyledi. Özellikle el yapımı Serik bıçağına çok yoğun talep olduğuna dikkati çeken Durmaz, eşi, annesi ve kayınvalidesiyle birlikte bıçakları atölyede ürettiklerini aktardı. Durmaz, "Emeğimizi, paraya dönüştürmenin sırası" dedi.

Azra Durmaz da atölyede el emeği ürettikleri bıçakların üretim aşamasını tamamladıklarını ve şu anda satışa başladıklarını anlattı. Durmaz, "Aşırı derecede bir talep ve yoğunluğumuz var. Müşterilerimize en iyi ve kaliteli şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Yoğunluk olsa da yorgunluk hissetmiyoruz. Yaptığımız işten zevk alıyoruz. Kurbanlıkları en acısız şekilde kesebilirsiniz" diye konuştu.