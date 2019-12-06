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Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu Serik Kahramanmaraşlılar Derneğini ziyaret etti

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu derneği ziyaret ederek dernek yönetiminden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

06.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:57Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu Serik Kahramanmaraşlılar Derneğini ziyaret etti

Sivil toplum kuruluşlarının önemli faaliyetler yaptığını belirten Kurdoğlu, Dernek çalışmalarında bayanların katılım sağlamasının gerekliliğini vurgulayarak gördüğüm kadarı ile bu dernekte aile ortamı sağlandığını belirtti. Memleket hasreti ile yaşarken halkı ile bütünleşmiş bir derneğin hem hemşerilerine hem de yaşanılan yerlere büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Dernek üyeleriyle bir süre sohbet ederek sonraki çalışmalarında Serik Kahramanmaraşlılar Derneği yöneticilerine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Yönetimi "Makamında oturan değil, halkla iç içe olan, sorunları projeleri bizzat halkın kendisinden dinleyen Serik Kaymakamı Sayın Mehmet Kurdoğlu bu davranışı ile Devletimizin şefkatli yüzünü gösterirken, Serik halkının da büyük sevgisini kazanmaya devam ediyor" dedi ve Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


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Kaynak: Bültenler

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