Serik ilçesinde vaka sayısı 12'ye çıktı, bir mahalle kısmen karantina altına alındı

Antalya'nı Serik ilçesinde pozitif vaka sayısı 12'ye çıkması üzerine bir mahalle kısmen karantina altına alındı.

Serik ilçesinde vaka sayısı 12'ye çıktı, bir mahalle kısmen karantina altına alındı
22.05.2020 01:28 | Son Güncelleme: 22.05.2020 02:08
Antalya'nı Serik ilçesinde pozitif vaka sayısı 12'ye çıkması üzerine bir mahalle kısmen karantina altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Merkez Mahallesi 2098 Sokak'ta yaşayan ve Antalya'da karantina altında bulunan Yeşildere Mahallesinde söz kesimi törenine katıldıkları belirlenen iki kadına yapılan testte Covid-19 tespit edildi. Testin pozitif çıkmasının ardından söz konusu iki kişiyle yakın temasta bulunduğu belirlenen 28 kişiye daha Serik Devlet Hastanesi'nde test yapıldı.10 kişide testinin pozitif çıkmasının ardından korona virüs testi pozitif olan hasta sayısı 12'ye yükseldi. Bunun üzerine Serik İlçe Hıfzısıhha Kurulu saat 16.00 da İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu başkanlığında toplandı. Alınan karar sonrası testi pozitif çıkan 12 kişinin ikamet ettiği alanların da bulunduğu Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantina altına alındı. Kararın ardından Serik Belediyesi ekipleri mahalle etrafında bariyer ile güvenlik şeridi oluşturdu. Bu gece 00;00 dan itibaren uygulanacak olan karantina 14 gün sürecek karantina süresince emniyet görevlileri bölgenin güvenliği sağlayacak. Vatandaşların ihtiyaçları Serik Belediyesi ve Vefa Sosyal destek gurupları tarafından sağlanacak.

Test sonucu pozitif çıkan 12 kişi tedavileri için Serik Devlet hastanesinde izolasyon odasında tedavi altına alınırken test sonucu henüz çıkmayan 7 kişide gözetim altında tutuluyor. Diğer taraftan test sonucu negatif çıkan 11 kişide 14 gün süre ile kontrol altında tutulmak şartıyla evlerine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Yeşildere, Antalya, serik, 3. Sayfa, Haber

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