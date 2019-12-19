Haberler » Güncel » Serik Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Söyleşisi - Haber

Serik Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Söyleşisi

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tarafından Kariyer Günleri çerçevesinde TRT Antalya Haber Müdürü Ahmet Öcal, Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Fatma Yiğit Açıkgöz'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi düzenlendi.

19.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:24Serik Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Söyleşisi
Akdeniz Üniversitesi Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu tarafından Kariyer Günleri çerçevesinde TRT Antalya Müdürü Ahmet Öcal, Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Fatma Yiğit Açıkgöz'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi düzenlendi.

Söyleşi kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörlük Basın Halkla İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Fatma Yiğit Açıkgöz; 'Kurumsal İletişim ve Önemi' başlıklı konuşmasında; kurumların amaçlarını, hedeflerini ve değerlerini hedef kitleye aktarmada temel yöntem olan kurumsal iletişimin vazgeçilmez bir yönetim fonksiyonu olduğunu ifade etti. Kurumların itibarını yükseltmesi ve korumasında etkili ve stratejik iletişimin öneminden bahseden Açıkgöz, bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları örneklerle anlattı.

TRT Antalya Haber Müdürü Ahmet Öcal ise, 'Habercinin Gözünden Halkla İlişkiler' başlıklı konuşmasında; kurumların tanıtımlarını yapmasının en etkili yollarından birinin de basında haber olarak yer almak olduğunu ifade etti. Haber değeri taşıyan konuları anlatan Öcal, özellikle halkla ilişkiler faaliyetlerinde haber niteliğinin önemine değindi.

Seminere katılan öğrenciler sektörden gelen ve alanında uzman kişilerle yapılan söyleşilerin kendilerini mesleki anlamda çok geliştirdiğini ifade etti. Söyleşi sonunda katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Fatma Yiğit, serik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:24 Molada 'kaya tuzu' ile terapi - Haber
13:24 Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor - Haber
13:24 Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı - Haber
13:24 Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Haber
13:24 Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:26:31