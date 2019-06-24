24.06.2019 21:31
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Serik'te 600 bin TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Serik

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, durdurulan bir araçta Van'dan getirilen piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, durdurulan bir araçta Van 'dan getirilen piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları aracı Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli noktalara zulalanmış, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 kilo 300 gram kristal uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi, Van'dan getirdikleri ve Serik'te satmaya çalışacağı belirlenen araçtaki E.E. ve B.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Van , Antalya , serik , Güncel

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