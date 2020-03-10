Serik'te bağımlılıkla mücadele toplantısı
Antalya'nın Serik ilçesinde "Bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı" yapıldı.
10.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:56
Antalya 'nın Serik ilçesinde "Bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı" yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda, madde, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığıyla ilgili komisyona üye kurumlar tarafından yapılan ve yapılması planlanan konular değerlendirildi.
Toplantıda, Yeşilay Antalya Şube Başkan Yardımcısı Abdullah Akgül de bağımlılıkla mücadele hakkında sunum yaptı.
Sunum sonrasında Yeşilay Antalya Şubesi tarafından Serik'te bulunan mahalle muhtarlarına seminer verilmesi planlandı.
Toplantıya Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Yeşilay Antalya Şube Başkan Yardımcısı Abdullah Akgül de bağımlılıkla mücadele hakkında sunum yaptı.
Sunum sonrasında Yeşilay Antalya Şubesi tarafından Serik'te bulunan mahalle muhtarlarına seminer verilmesi planlandı.
Toplantıya Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Vekili Kemal Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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