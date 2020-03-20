Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Serik'te çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü - Haberler

Serik'te çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık ve palmiyelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

20.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:12
Antalya 'nın Serik ilçesinde sazlık ve palmiyelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Serik ilçesi Orta Mahallesi Belek yolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, yaklaşık 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü. Serik’te çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Serik'te çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü
Etiketler : Antalya, Belek, serik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

Son Dakika Güncel Haberleri

İdlib halkından Türk askerlerine destek - Haber Alanya'daki kazada zabıta memuru yaralandı - Haber Belçika'da koronavirüs tedbirleri - Haber Batı Şeria'da koronavirüse yakalanan 17 Filistinli iyileşti - Haber KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ YAVUZ: TESTİN 'YALANCI NEGATİF' ÇIKMA ORANI ÇOK DÜŞÜK - Haber Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading