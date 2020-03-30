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Serik'te hükümet konağı yapılacak arsanın devri gerçekleştirildi

Serik ilçesinde hükümet konağı yapılması planlanan arsanın devri düzenlenen imza töreniyle gerçekleştirildi.

30.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:22
Serik'te hükümet konağı yapılacak arsanın devri gerçekleştirildi
Serik ilçesinde hükümet konağı yapılması planlanan arsanın devri düzenlenen imza töreniyle gerçekleştirildi.
Çevre yolu üzerinde bulunan Adliye Sarayının bitişiğindeki mülkiyeti Antbirlik'e ait olan arsa, düzenlenen imza töreni ile takas yapılarak Serik Kaymakamlığına verildi.
Tapu Müdürlüğündeki imza törenine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ve Milli Emlak Müdürü Adnan Öztürk katıldı.
Karşılıklı imzaların ardından Tapu Müdürlüğünce takas yapılan arsaların tapuları teslim edildi.
Kaymakam Kurdoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli meselelerinden bir tanesinin Hükümet Konağı yeri olduğunu söyledi.
Kaymakamlık, Milli Emlak Müdürlüğü, Antbirlik, Belediye ve sivil toplum örgütleriyle tapusunu aldıkları yere karar verdiklerini belirten Kurdoğlu, Antbirlik ile karşılıklı arsa takasına girdiklerini aktardı.
Bu çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü ifade eden Kurdoğlu, şunları ifade etti:
"Sayın Bakanlarımızın, milletvekillerimiz, Antbirlik Başkanımızın bu işin hızlandırılmasında emekleri oldu. Kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Arsanın takasını yaptıkları için mutluyuz. İnşallah devamını getirerek binamızı oraya yaparız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız göçebe olmaktan kurtulurlar. Serik ilçesi Hükümet binası halkımıza daha iyi hizmet verir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hükümet binasına 16 ayrı birim yerleşecek. Emniyet Müdürlüğü binası müstakil olacak. Arazimizin 8 bin 600 metre karesini Antbirlik'ten 900 metre karesini de belediyeden aldık. Toplamda 9 bin 600 metre kare bir arsa olacak. Antbirlik ile karşılıklı takas yapıldı. Bundan sonra şu anda imar planı değişiklikleri devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bitirip Mayıs ayında yazımızı Ankara'ya ulaştırmamız lazım ki 2021 yılı yatırım planına alınsın."
Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ise "Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkıları ile ilçemize yapılacak olan yeni Hükümet Konağı binası için arsaların takasını bugün itibarı ile gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükümet, serik, Güncel
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