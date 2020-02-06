Haberler » Güncel » Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı - Haber

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Köprüçay Irmağı taştı.

06.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:54Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

ANTALYA'nın ilçesinde aşırı yağış ve karların erimesi nedeniyle Köprüçay Irmağı taştı. Irmak kenarındaki bazı işletmelerle tarım arazileri su altında kaldı.Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki aşırı yağışlar ve karların erimesi neticesinde Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nden geçen Köprüçayı Irmağı taştı. Taşan sular nedeniyle ırmak kenarındaki bazı restoranlar ile portakal ve zeytin bahçeleri su altında kaldı.Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, dünkü aşırı yağış ve fırtınanın etkisiyle Beşkonak Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki karların eridiğini, bunun sonucu suların yükseldiğini söyledi. Irmaktan taşan sular nedeniyle restoranların su altında kaldığını anlatan Osman Gündoğdu, olay nedeniyle herhangi can kaybı olmadığını kaydetti.



serik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 17:47:50