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Serik'te jandarma ekipleri Antalya'ya giriş ve çıkışları kontrol ediyor

Serik ilçesinde jandarma ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kente giriş ve çıkışları gözetim altında tutuyor.

06.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:32
Serik'te jandarma ekipleri Antalya'ya giriş ve çıkışları kontrol ediyor
Serik ilçesinde jandarma ekipleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında kente giriş ve çıkışları gözetim altında tutuyor.
Jandarma ekipleri 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Antalya 'ya giriş ve çıkışları kontrol ediyor.
Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri, böylelikle Isparta üzerinde köy yollarını takip ederek Antalya'ya girmek isteyenleri ve Antalya'dan çıkış yapmak isteyenleri önlüyor.
Kontrollerde ateşleri ölçülen vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Jandarma, Antalya, serik, Güncel
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