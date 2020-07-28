Serik'te kurbanlık satışları sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıkarılırken, satıcılar bu yıl hareketliliğin bekledikleri düzeyde olmadığını, arife günü satışların artmasını beklediklerini söyledi.

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'ne kurulan Serik Belediyesi Küçükbaş Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar yerini aldı. Kurban bayramına birkaç gün kala pazarda hareketlenme de başladı. Küçükbaş hayvan satıcıları arife günü satışların artmasını beklediklerini söyledi.

Satıcı Zafer Başpınar, Bu sene satışlar bizim istediğimiz gibi değil, vatandaşın istediği gibi başladı. Yavaştan satışlar başladı. Geçen yıla göre bu yıl üstünde fiyatlar bekliyorduk, maliyetler yükseldi ama pazar şu anda dengeli. Pandemiden dolayı biraz sıkıntı var. Buna da şükür. Pazarda bin 300 ile 2 bin lira arasından küçükbaş hayvan var dedi.

Nuri Ayna da, Kurban satışları önceki yıllara göre bu yıl zayıf. Geçen yıla göre fiyatlar yüksek değil. Kurban satışlarında pandeminin etkisi var. Bayram kısa, yazlıkçılar bu sene gelmedi. Satışlar durgun diye konuştu.