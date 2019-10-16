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Serik'te "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Belediyesi ve Aspendos Anadolu Hastanesi işbirliğiyle "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

16.10.2019 15:50Serik'te
Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Belediyesi ve Aspendos Anadolu Hastanesi işbirliğiyle "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.
Hastanenin Başhekimi Genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Özer İlkgül'ün verdiği seminerde meme kanserinin oluşumu, belirtileri ve nedenleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğunu dikkati çeken İlkgül, "Amacımız hastalığın üstesinden gelmenin yöntemlerini konuşmak ve tartışmak, bu konuda kadınlarımızı bilgilendirmek istedik." diye konuştu.
İlkgül, hastalığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminerlerin devam edeceğini bildirdi.

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

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