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Serik'te MHP İlçe Teşkilatı Ramazan paketi dağıttı

Serik'te MHP İlçe Teşkilatı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi yardımında bulunuldu.

Serik'te MHP İlçe Teşkilatı Ramazan paketi dağıttı
07.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:17

Serik'te MHP İlçe Teşkilatı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketi yardımında bulunuldu.

MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, yönetim kurulu üyeleri, MHP'li meclis üyeleri ailelere kendi elleriyle yardım paketlerini ulaştırdı.


İlçe Başkanı Coşkun yaptığı açıklamada, teşkilat olarak, daha önce binin üzerinde aile ile sağlık çalışanlarına erzak yardımında bulunduklarını hatırlattı.

Bugün ise yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptıklarını belirten Coşkun, "İhtiyaç sahibi ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilirsek ne mutlu bize. MHP olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde yardımlarımız devam edecek. Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, başaramayacağımız hiç bir şey yoktur." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Coşkun, serik, MHP, Güncel, Haber

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