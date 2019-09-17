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Serik'te orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

17.09.2019 19:06Serik'te orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Kozan mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.40 sıralarında meydana gelen yangına kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Devam eden yangına 8 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer müdahale ediyor. Ayrıca 2 dozer ve 26 arazöz şehir dışından, 15 arazöz de Antalya'dan takviye edildi.

Yangın etkili bir şekilde müdahale edilerek kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Antalya, Gebiz, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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