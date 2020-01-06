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Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle üç mahallede dere taşkınları meydana geldi.

06.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:18 Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı

ANTALYA'nın ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle üç mahallede dere taşkınları meydana geldi. İlçe merkezinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle kamp yapan futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal etti.

Serik'te dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Üründü Mahallesi girişindeki dere taştı. Sel sularının kapladığı yoldan büyük araçlar geçebilirken, otomobil tipi araçların geçiş yapamadığı belirtildi. Yağış nedeniyle Çandır ve Alacami mahallelerinde de derelerde taşkın meydana geldi.

Su taşkınlarının yaşandığı bölgeye Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. Gece derenin taşması sonucu suda mahsur kalan bir otomobil ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

TAKIMLARIN SABAH ANTRENMANI İPTAL OLDU

Diğer yandan ilçe merkezinde de şiddetli yağış ve rüzgar etkili olurken, kamp için bölgeye gelen futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederek, salonda çalışma yaptı.



Futbol, Sabah, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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