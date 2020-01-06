Haberler » Güncel » Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (5) - Haber

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (5)

MAHSUR KALAN 40 KİŞİ KURTARILDIAntalya'nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 5 aile, şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

06.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:30 Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (5)

MAHSUR KALAN 40 KİŞİ KURTARILDI

'nın ilçesine bağlı Mahallesi hayvan pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 5 aile, şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Ailelerden jandarmaya yardım ihbarı gitti. İhbarlar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş ve 1 trafik timi sevk edildi. Mahsur kalan 40 kişiye ulaşan ekipler, jandarma araçlarıyla kurtarıp, güvenli bölgeye götürdü. Ailelerden bazıları, istekleri doğrultusunda, Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evine yerleştirildi. 19 kişilik aileye ise Serik Belediyesi tarafından ev tahsis edildi.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA 

Öte yandan Antalya- Alanya D-400 yolunun Serik geçişinde bulunan Çandır Mahallesi'ndeki tarım arazileri, seralar ve portakal bahçeleri de şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.



Antalya, Çandır, serik, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34   TAKSİM'DE ŞEMSİYELERLE SAVAŞ - Haber
15:34   İzmirli kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki - Haber
15:34   DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Haber
15:34   Spor antalyaspor'da tamer tuna imza attı - Haber
15:34   Sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kıran hasta yakını tutuklandı - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:37:09