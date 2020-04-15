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Serik'te trafik kazası: 1 yaralı

Serik ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

15.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:02
Serik'te trafik kazası: 1 yaralı
Serik ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Orta Mahalle'de tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 ZB 491 plakalı araç, ana caddede seyir halindeki Habil Büyüklü idaresindeki 55 RJ 746 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle ters dönen aracın sürücüsü Habil Büyüklü yaralandı.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hasarlı araçların kaldırılmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Orta Mahalle, serik, Güncel
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