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Serik'te traktörle ağaç arasında sıkışan sürücü yaralandı

Serik ilçesinde traktörle ağaç arasında sıkışan sürücü yaralandı.

22.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:00
Serik'te traktörle ağaç arasında sıkışan sürücü yaralandı
Serik ilçesinde traktörle ağaç arasında sıkışan sürücü yaralandı.
Belkıs Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 F 3626 plakalı traktör yoldan çıkarak şarampole indi ve ağaca çarparak durdu.
Traktör sürücüsü, aracıyla ağaç arasında sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: serik, Güncel, Haber
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