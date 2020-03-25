Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle otellerin bir kısmı kapanırken, esnaf da kepenk indirdi. Turizmciler, salgının bir an önce bitmesini beklediklerini söyledi.

Serik'e bağlı Belek , Boğazkent ve Kadriye turizm merkezlerinde, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle otellerin bir bölümü kapandı. Otellerin kapanmasının ardından esnaf da iş yerlerinde kepenk indirdi. Belek Esnaf Derneği Başkanı Yaşar Aksu, "Bu virüsün çıkmasıyla yurt dışından uçuşlar yasaklandı. Bölgemiz, Türk turizminin en önemli yerlerinden biriydi. Bölgedeki otellerimizde müşteri olmayınca, biz turizm esnafı olarak iş yerlerimizi kapatmak zorunda kaldık" dedi.Belek Mahallesi Muhtarı turizmci Memiş Aksu da, "Yeni sezonu beklerken, koronavirüs geldi. Sezon öncesi yeni mallar aldık ve borçlandık. Sadece Belek'te 600 işyeri var. İnşallah bu belayı en kısa sürede atlatırız ve turizm yeniden canlanır" diye konuştu.

Kaynak: DHA