Serik'teki Engelliler Unutulmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Serik Hizmet Birimi ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Serik'te bulunan engellileri ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında engellilere çeşitli hediyeler veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi ekipleri, Belediye Başkanı Menderes Türel
'in selamlarını da ilettiler.
Ziyarette 21 yaşındaki görme engelli İlknur Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Milli Eğitim Serik İlçe Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan bedensel engelli Lütfiye Ateş ise, "Böyle günlerde hatırlanmak çok güzel bir şey. 10 yıl önce minibüslere bile almıyorlardı. Şimdi aradığımız zaman, Büyükşehir Belediyesi'nin engelli aracı ile istediğimiz yere götürüp-getiriyorlar." diye konuştu.
Ziyaretlere Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih
Erkuş ve birim çalışanları katıldı.
3 Aralık,Antalya Büyükşehir Belediyesi,serik
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:23