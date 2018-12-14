Serik'teki Öğrencilere Kıyafet Yardımı Yapıldı

Antalya
'nın Serik ilçesinde ilkokulda okuyan çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.
Serik Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇocukÇa), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi 450 öğrenciye yapılacak kaban, bot ve atkıdan oluşan kıyafet yardımı dağıtımına Kayaburnu İlkokulundan başlandı.
Kayaburnu İlkokulunda düzenlenen kıyafet dağıtım programında Serik Kaymakamı Haluk Şimşek
, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Kağan Oğuz, Kayaburnu Muhtarı Celil Yılgın ve Dermek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Arseven katıldı.
Okuldaki 25 öğrenciye çeşitli kıyafet ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.
Dernek Başkanı Oğuz, burada yaptığı konuşmada, ilçede bulunan 25 ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımda bulunduklarını, çalışmayla ilçede 450 öğrenciye daha kıyafet yardımı yapılacağını aktararak, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Derneğimiz tarafından çocuklarımıza yönelik kampanya ve seminerlerimiz bundan sonra da devam edecektir." dedi.
Antalya,serik
14 Aralık 2018 Cuma 12:58