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Serinhisar halk eğitimi merkezinden bir AB projesi daha

Son yıllarda yaptığı ulusal ve uluslararası projelerle dikkat çeken Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bu başarılarına bir yenisini daha ekledi.

01.08.2019 15:33 Serinhisar halk eğitimi merkezinden bir AB projesi daha

Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, 2019 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında hazırlanan, "Avrupa'da Yapılan Göçmen Uyum Programları" isimli proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

2019 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan 348 proje teklifinden uygunluk krıterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 49 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmış, 20 proje teklifi yedek olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında Almanya'ya yapılacak olan ziyarete idareci, öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan bir ekip katılacak.


Halk Eğitimi Merkezi, Serinhisar, Türkiye, Erasmus, Güncel

Kaynak: Bültenler

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