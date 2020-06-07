Serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Adana'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

07.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:02
Adana'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne giren 19 yaşındaki genç boğuldu.
Merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde Alperen Karataş, arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi.
Bir süre sonra Karataş'ın gölde kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.
Baraj gölünde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Karataş'ın cesedine ulaştı.
Olay yerine gelen Karataş'ın yakınları gözyaşı döktü, fenalık geçirdi.
Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Karataş, Seyhan, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan’a benzeyen ’Ertuğrul Gazi’ büstünü kaldırdı Haber
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
Diyarbakır’da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Haber
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Çeşme’de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma’nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Haberler››Güncel››Serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:53: Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastanede öldü - Haber 22:53: Son Dakika | Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber 22:51: ABD'de Demokratlar polise karşı soruşturma başlatmayı kolaylaştıracak yasa tasarısı hazırlığında - Haber 22:49: Brüksel'deki ırkçılık karşıtı gösterinin ardından lüks mağazalar yağmalandı - Haber 22:48: Çevlik plajı insan akınına uğradı - Haber 22:22: Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı - Haber 21:34: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı - Haber 19:43: Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı - Haber 18:23: 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi - Magazin