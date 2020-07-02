Serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne giren kişi boğuldu.

02.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:22
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Hacı Mustafa Yıldız (28) arkadaşıyla gezmek için Topalak Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına gitti.
Serinlemek için göle giren Yıldız'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölde arama çalışması başlattı.
Sualtı polisinin gölden çıkardığı Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözyaşı döken Yıldız'ın arkadaşı, polislere, "Ona göle girmemesini söyledik ama bizi dinlemedi. Çevrede yüzenlerden yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Hepsi korkup kaçtı. Ben de yüzme bilmediğimden yardım edemedim." dedi. Serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Çukurova, Seyhan, Adana, Güncel, Haber
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