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Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraja giren tarım işçilerinden 2 kişi boğuldu.

21.08.2019 17:32 Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraja giren tarım işçilerinden 2 kişi boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Salice kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Salice kırsal mahallesinde yevmiye karşılığında tarlalarda çalışan işçiler, öğle saatlerinde serinlemek amacıyla Atatürk Barajı'na girdi.

Baraja giren Nuray Karabulut (23) ve Gülay Yaman (16) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının akıntıya kapıldığını gören diğer tarım işçilerinden bazıları suya atlayarak, suda hareketsiz kalan 2 genci barajdan çıkardı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan tarım işçilerinin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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