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Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu

Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğulduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraja giren tarım işçilerinden 2 kişi boğuldu.

21.08.2019 17:58
Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu
Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraja giren tarım işçilerinden 2 kişi boğuldu.
Olay ilçeye bağlı Salice Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Salice kırsal Mahallesinde günlük yevmiye karşılığında tarlalarda çalışan işçiler öğle saatlerinde serinlemek amacıyla Atatürk Barajına girdi.
Baraja giren Nuray Karabulut ve Gülay Yaman bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının akıntıya kapıldığını gören diğer tarım işçilerinden bazıları suya atlayarak, suda hareketsiz kalan 2 tarım işçisini barajdan çıkardı.
Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan tarım işçilerinin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu

Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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