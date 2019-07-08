08.07.2019 13:51
Haberler» Güncel» Haber

Serinlemek için baraja giren genç boğuldu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kayısı bahçesinde çalışmak için ailesiyle ilçeye bağlı Tecirli Mahallesi'ne gelen Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek amacıyla kardeşiyle Karakaya Barajı'na girdi.
Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Kaynak'ın cesedine ulaştı.
Gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serinlemek için baraja giren genç boğuldu
Kaynak: AA
Karakaya Barajı, Yazıhan, Malatya, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36   Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
14:36   Yaz spor okulları tüm heyecanıyla devam ediyor
14:36   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ RAHATSIZ EDİCİ SESLER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK (geniş...
14:35   Firma vazgeçti, engellilerin umudu yarım kadı
14:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
14:35   Trafik magandaları hamile kadının eşinden şikayetçi oldu
14:35   Kırıkkale'de bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı